مسؤول التواصل باليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال بالصواريخ وسلاح التجويع

قال سليم عويس، مسؤول التواصل باليونيسف، إن الاحتلال يقتل الأطفال سواء بالصواريخ أو بسلاح التجويع.

أضاف عويس، خلال مداخلة لبرنامج “منتصف النهار”، المذاع علي فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأطفال في قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على الحاجات الأولية لكل طفل.

أشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية لغزة يقتضي وقفا فوريا لإطلاق النار، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تواجه شبح الموت بسبب انتهاك حكومة إسرائيل للقوانين الدولية.

ونوه إلى أن الحل في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع أن تدخل من المنافذ البرية، لافتًا إلى أن انقطاع الاتصالات وعدم تمهيد الطرق يعرقل وصول المواد الإغاثية لسكان القطاع وخصوصًا الشمال.