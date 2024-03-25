مندوب الجزائر: أخيرًا استجاب مجلس الأمن لنداء الشعوب ووقف بحر الدماء بغزة

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أخيرًا استجاب مجلس الأمن لنداء الشعوب، ووقف المجازر التي ترتكب يوميًا.

وأضاف "بن جامع"، خلال جلسة مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حمام الدم استمر في غزة بأشكال بشعة.

وأضاف مندوب الجزائر في مجلس الأمن، أنه يجب على المجلس ضمان تنفيذ هذا القرار، مؤكدًا أن الجزائر ستكمل مسيرتها في نيل فلسطين حقها، وستطلب لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.