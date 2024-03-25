الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حركة فتح: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فورى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

حركة فتح
حركة فتح

قال عبد الفتاح دولة، متحدث باسم حركة فتح، إن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة يعيد الاعتبار لقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فوري وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار، أن الولايات المتحدة باتت معزولة عن العالم بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن إرادة دولية حقيقية بدأت تتشكل أمام الهيمنة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

حركة فتح قطاع غزة غزة عبد الفتاح دولة مجلس الأمن القاهرة الإخبارية

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