حركة فتح: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فورى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

قال عبد الفتاح دولة، متحدث باسم حركة فتح، إن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة يعيد الاعتبار لقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فوري وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار، أن الولايات المتحدة باتت معزولة عن العالم بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن إرادة دولية حقيقية بدأت تتشكل أمام الهيمنة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.