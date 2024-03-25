الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لتجهيز بناتها.. حياة كريمة تساعد عاملة نظافة بمبلغ 150 ألف جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

تسبب برنامج "حياة كريمة" في رسم الفرحة والبسمة على وجه عاملة نظافة بأحد المستشفيات، بعد مساعدتها بمبلغ مالي 150 ألف جنية، من أجل المساعدة في تجهيز بناتها.

"مش خايفة من بكرة وراضية باللي ربنا كتبه".. هكذا علقت على سؤال الإعلامي أيمن مصطفي مقدم برنامج "حياة كريمة"، والمُذاع على فضائية dmc، مشيرة بأنها تعمل في المستشفى مقابل مرتب 2700 جنية شهريًا، "عندى جلطة وأجريت قسطرة وماشية على علاج.. والحمد لله".

وخلال انتظار عاملة النظافة، اقتربت منها سيدة إحدى العاملين بالبرنامج وتنكرت فى زى عاملة نظافة وطلبت منها مساعدة، فأهدتها الأولى المبلغ المالى الذى أخذته، وقالت لها:"قولى يارب اللى خلقنا مش بينسانا وهدورلك على شغل".

وتابعت:" أنها في احتياج لتجهيز بناتها، موضحة، أنها تصرف شهريًا علاج بـ 1700 جنيه فى الشهر للقلب والالتهاب الرئوى، الأمر الذي دفع البرنامج بمساعدتها بـ50 ألف من أجل علاجها.

وأكدت: "مش بخاف من بكرة وراضية طالما ربنا موجود، ومش ببص على إيد غيره، والرضى نعمة من الله عشان نقبل بحالنا، ونفسى ربنا يشفينى وأجهز بناتى، وأساعد إللي حواليا".

حياة كريمه عاملة نظافة فضائية DMC DMC الإعلامي أيمن مصطفى

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