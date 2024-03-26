مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف كواليس جلسة مجلس الأمن "التاريخية"

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم تأخرت جلسة مجلس الأمن أكثر من تلت ساعة، بسبب مناقشات مندوب روسيا والصين مع الأعضاء بمجلس الأمن، من أجل اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.

وأضاف "نور الدين"، أن جلسة اليوم من مجلس الأمن تعتبر تاريخية، فبعد استخدام الولايات المتحدة 4 مرات حق الفيتو، امتنعت عن استخدامه اليوم.

ونوه، بأن مندوب الجامعة العربية، أكد لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القرار ملزم لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، ويجب تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع، أن 14 من الدول وافقت على المشروع، وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية والإفريقية كانوا في حالة فرح بسبب اتخاذ هذا القرار الذي بدوره قادر على وقف سيل الدماء في قطاع غزة.