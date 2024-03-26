موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بقينا إتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

يبدأ اليوم الثلاثاء عرض أولى حلقات مسلسل بقينا إتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير وذلك ضمن مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني الجاري.

مسلسل بقينا إتنين موعد عرض الحلقة 1

ومن المقرر أن تعرض حلقة 1 من مسلسل بقينا إتنين اليوم عبر قناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي دراما بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل بقينا إتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي



ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي من مسلسل بقينا إتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

قصة مسلسل بقينا إتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا إتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا إتنين بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من: