الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين.. مواعيد عرضه على قناة cbc

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

تنطلق أولى حلقات مسلسل بقينا اتنين غدا الثلاثاء الموافق 16 من شهر رمضان الجاري، والذي يخوض بطولته النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا.

كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

 

قصة مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

مسلسل بقينا اتنين .. طرح التتر بصوت جنات "حبنا وحكاياته"

شريف منير: مسلسل "بقينا اتنين" ملىء بالتفاصيل القريبة من الواقع

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

 

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

 

تتر مسلسل بقينا اتنين 

 

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل بقينا اتنين الأغنية الدعائية للمسلسل وهي أغنية التتر، وتغنيها النجمة جنات، وتحمل اسم "حبنا وحكاياته"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استوديو الملحن محمد رحيم، بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقى.

 

وتقول كلمات الأغنية:

كنا سنة حاجة وتسعين .. كنا ساعتها صغيرين

كان كل اللي بيملا قلوبنا .. في ثانيه ننظرة عين

كان الباب قدام الباب .. ولا عاملين للدنيا حساب

أجمل حب الحب اللي احنا .. بنحسه ومحناش خايفين

وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين

والذكرى اللي مابتسبش قلوبنا تسيب جوانا حنين

للعمر اللي ضايع ولطعم الشارع

والليل اللي سهرناه والأه وأحلى الكلام

حبنا وحكاياته .. أيامنا اللي فاتوا

لو مهما نعيش ونعيش .. ده مفيش زي دي أيام

كنا سنة حاجة وتسعين

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جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل " بقينا اتنين " لشريف منير

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

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