الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. عبد الحميد يسلط جابر على قتل فاروق

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي تطور كبير في احداثها، بعد الكشف عن لغز جديد، و سر اختفاء والدة فاروق الفترة الماضية وظهورها المفاجيء.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

دخلت جمالات رحاب الجمل، على عم محسن الذي أتى لها بهدية الهاتف المحمول لتتواصل مع إخوتها، لتجده نائما دون حركة، وتحاول إيقاظه لأخذ دوائه، ولكن لم يرد عليها فتكتشف أنه وافته المنية، فتدخل في حالة انهيار حزنا على وفاته خاصة وأنه كان أصبح من المقربين لها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها.

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مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

في مشهد مختلف، ظهر عبد الحميد ”سيد رجب، في منزل المعلم جابر، الذي سبق وعنفه فاروق وهدده بالقتل إذا استخرج آثارا من منزلة مرة أخرى دون أن يتقاسمه معه، فاستغل“ عبد الحميد ”مشاحنتهم لبعضهما، وقرر أن يسلط ابن جابر لقتل“ فاروق ”بشكل صريح، ليرفض جابر تورط ابنه في هذه المشكلة، ولكن يفكره “عبد الحميد ”بأنه هو من أنقذ ابنه ولم يبلغ“ فاروق” بأنه قام بإطلاق النار عليه في ليلة زفافه وأصاب زوجته، اضطر “ جابر وابنه للموافقة على طلب عبد الحميد.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

قصة مسلسل بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاح كبير فور عرضه مع بداية حلول شهر رمضان الكريم، وتصدر تريندات ماقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وظل محافظًا على تصدره التريند نظرًا لاحداثه الشيقة، والتي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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