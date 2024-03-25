مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. يحيي يبحث عن جمالات وعبد الحميد يعنف ياسين

استطاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15 أن تحقق نجاح كبير فور عرضها على منصة واتش إت الإلكترونية، نظرًا لإيقاعها السريع، وظهور شخصيات جديدة فيها من عائلة الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

قرر “يحيي” تامر نبيل البحث عن اخته “جمالات” رحاب الجمل، بعد علمه بانها مختفية، ولا أحد استطاع التوصل لها، فطلب من صديقه الضابط ان يبحث عنها بشكل رسمي في كل المستشفيات والأعمال والفنادق للعثور عليها، وهو ما قبله صديقه على الفور، وطلب منه ان يعود لمزاولة عمله ولكن رفض “يحيي” العودة للعمل كضابط نظرًا لاحراجه الشديد بسبب شقيقه “ياسين” المتهم بقتل والده.

في مشهد أخر، حكت “ناهد” عيدة رياض، سر اختفائها لـ “ياسين” أمير كرارة، حيث أعربت عن خوفها الشديد من والده “محمود الرفاعي” الذي طردها بالماضي، ولفق لها تهمة في الاداب حتى تبتعد عن شقيقه سيد، ولكن حبهما كان أقوى حيث انتظرها “سيد” لتخرج من الحبس، وتزوجا عرفي في السر، وحملت في “فاروق” وبعد ولادته، أخذه محمود الرفاعي بالإجبار.

وفجرت “ناهد” مفاجأة لياسين بأن عمه “سيد” والد فاروق، قتل، على يد والده وعمه عبد الحميد، وهو ما اثار صدمة ياسين، وظل عمه “عبد الحميد” يحذره من ان يتركها تغادر حتى لا تحكي ما حدث لفاروق، لانه بذلك سوف يقتله، ولكن لم يستمع إليه ياسين وطلب من “سعيد” محمد لطفي، أن يوصلها لحيث تريد، فعنفه “عبد الحميد” بسبب تركه لها، مؤكدًا له ان فاروق لم يتنازل عن قتله.

من جهة اخرى، طمأن يحيي شقيقته “رقية” بانه يبحث عن “جمالات” وسوف يجدها، لتعرب له عن ندمها بتركها في المقابر وحدها، ليدخل عليهما “فاروق” الذي حاول التقرب من “رقية” مرة أخرى، واقنعها بان يتزوجا بشكل رسمي وليس على الورق فقط، ووافقته “رقية” ليعرب عن سعادته لها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل بيت الرفاعي تدو حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

