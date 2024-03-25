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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تختار الكبير عريسًا لها

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

ينتظر ملايين المشاهدين حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بشغف كبير، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15. 

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15

ويشهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تطورا كبيرا في مستوى الدراما والكوميديا المقدمة للجمهور المصري والعربي. 

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15.

ابرز أحداث الحلقة 15 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداث مثيرة حيث أعلنت العفريتة لوجي التي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف التي تظهر كضيف شرف خلال اخداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عن نتيجة  المسابقة التي أقامتها من أجل اختيار عريس مناسب لها وقالت انها  وقع اختيارها على الكبير أوي ليكون زوجا لها وكانت النتيجة  صدمة كبيرة بالنسبة للكبير أوي وزوجته مربوحة.

مواعيد اعادة عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 

يعاد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 15 مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة على شبكة قنوات ON drama. 

َوتبث القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا وتعاد للمرة الثانية في الثالثة عصرًا، غدًا الثلاثاء، لمن فاتته مشاهدتها.

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قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 15 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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