مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. الكبير يعثر على تعويذة لطرد الجنية "لوجي"

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل و أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15.

وينتظر المشاهدين متابعة مغامرات النجم احمد مكي و أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15.

احداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15

وتشهد احداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 الثامن أحداث ساخنة ومثيرة عقب استعداد جوني لاقامة حفل الهالوين بدوار الكبير.

و نستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل الحلقة 15 مسلسل الكبير اوي الجزء 8.



مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 15

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15 ، عثر الكبير بمعاونة العترة ونفادي وهجرس على العقد العرفي لزواج العفريتة لوجي من الكبير هبل عم الكبير.

كما عثروا على تعويذة لصرف العفريتة لوجي واتفقوا على استخدامها لإخراج ها من الدوار وأثناء قيام هجرس بالقاء التعويذه فهمت العفريتة لوجي غرضهم واشعلت النار في الكتاب الذي يحتوي على التعويذة ورفعت هجرس لأعلى.

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مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الاعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.



مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

ON

ON. drama

منصة watch it



يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات: ON

ON. drama

منصة watch it

مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي