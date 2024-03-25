حقق مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON مع بداية شهر رمضان 2024، ويتابع الجمهور بشغف حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء 8 نظرا للجرعة الكوميدية الشيقة التي يقدمها النجم احمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8، ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14 عن مواعيد اعادة الحلقة 14 مسلسل الكبير اوي 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 14

وتنشر “الدستور” خلال هذا التقرير مواعيد عرض واعادة الحلقة 14 مسلسل الكبير اوي.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 14

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 14 على شبكة قنوات ON طوال شهر رمضان بشكل حصري

ويعاد مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14 للمرة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

فيما يتم إعادة عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14 على ON drama

الاعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثًا ساخنة بعد ظهور العفريتة لوجي التي تجسدها الفنانة شيماء سيف، وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 إخفاء العفريتة لوجي لكلا من طبازة وجوني بينما قامت بالغزل في الكبير وهو ما آثار غيرة مربوحة، فيما بدأت العفريتة سرد قصتها ومطالبها المختلفة على الكبير حيث طلبت العودة إلى منزلها من جديد بعد اختفاء 95 عاما عن أهلها.

فيما كشفت العفريتة لوجي للكبير أنها كانت متزوجة عرفي من الكبير هبل شقيق والده رغم رفض أهلها أن تتزوج من إنس وتؤكد للكبير أنها لن تقدر على العودة لمنزلها وأهلها بعد هذه السنين الطويلة وتطلب من الكبير أن يحضر لها العقد العرفي من غرفة الكبير هبل حتى تستطيع العودة لأهلها بعد 95عاما ويبدأ الكبير بنصاحبة نفادي وهجرس والعترة في البحث عن عقد الزواج العرفي وبالفعل يحصل عليه ولكنه يجد العديد من المفاجآت داخل غرفة الكبير هبل.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 15 عبر اذان المغرب مباشرة ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 15 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء اليوم الاثنين وبشكل حصري عبر كلا من

شاشة ON

شاشة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا، حيث يحاول الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع الاحتفال أيضا بعيد الهالوين وبالملابس التنكرية ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 كلا من النجم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصريًا على قناة ON ومنصة watch it