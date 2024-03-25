الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن حلقات مثيرة ممزوجة بين الكوميديا والدراما، وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن التريند منذ عرض أولى حلقات المسلسل مع بداية شهر رمضان على شاشة ON، ويعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحد أيقونات شهر رمضان حيث حقق نجاح كبير على مدار أجزائه المختلفة، وزاد البحث بين الجمهور عن ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 14

و تنشر “الدستور” خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 14

دارات أحداث الحلقة 14 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول العفريتة لوجي “شيماء سيف” والتي كشفت أنها زوجة الكبير هبل عرفيا، وكانت محبوسة طوال 95 عاما  وظهرت لتبحث عن العقد العرفي حتى تستطيع العودة لأهلها بعد غياب 95 عاما وبدأ الكبير بمساعدة هجرس والعترة ونفادي في البحث عن العقد العرفي لصرف العفريتة من الدوار وبالفعل يستطيعون الحصول على العقد ولكن أثناء بحثهم عن العقد العرفي للعفريتة لوجي يواجهون العديد من المفاجآت. 

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء اليوم الاثنين  على شاشة قنوات ON ومنصة watch it على النحو التالي 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على قناة ON بشكل حصري ويأتي العرض الأول في تمام  الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».


مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة عشر بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.
 

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 14

الزملوط يؤدى صلاة التروايح ويلتقى المواطنين بمسجد القلقان الكبير بالخارجة

أبطال مسلسل الكبير اوي 8 


يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 عدد من نجوم الكوميديا  وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الرابعة عشر الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14 الحلقة الرابعة عشر من الكبير اوي الحلقة 14 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" قبل عرضه غدا على dmc

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 14

غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل بقينا اتنين على cbc

جودر- ألف ليلة وليلة.. رحلة أسطورية على شاشة ON غدًا

"الكبير أوي ج 8".. الحلقة 14|العفريتة تطلب عقد زواجها العرفي من الكبير هبل

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14| العفريتة لوجي تتخلص من طبازة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14| العفريتة تطلب العودة لمنزلها

"الكبير أوي 8" الحلقة 14.. ظهور شبح في دوار الكبير بعد تعويذة أحدب نوتردام

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

لأول مرة.. مجلس الأمن الدولى يعتمد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟