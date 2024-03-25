مسلسلات رمضان 2024..

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن حلقات مثيرة ممزوجة بين الكوميديا والدراما، وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن التريند منذ عرض أولى حلقات المسلسل مع بداية شهر رمضان على شاشة ON، ويعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحد أيقونات شهر رمضان حيث حقق نجاح كبير على مدار أجزائه المختلفة، وزاد البحث بين الجمهور عن ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 14

و تنشر “الدستور” خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 14

دارات أحداث الحلقة 14 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي حول العفريتة لوجي “شيماء سيف” والتي كشفت أنها زوجة الكبير هبل عرفيا، وكانت محبوسة طوال 95 عاما وظهرت لتبحث عن العقد العرفي حتى تستطيع العودة لأهلها بعد غياب 95 عاما وبدأ الكبير بمساعدة هجرس والعترة ونفادي في البحث عن العقد العرفي لصرف العفريتة من الدوار وبالفعل يستطيعون الحصول على العقد ولكن أثناء بحثهم عن العقد العرفي للعفريتة لوجي يواجهون العديد من المفاجآت.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء اليوم الاثنين على شاشة قنوات ON ومنصة watch it على النحو التالي

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15 على قناة ON بشكل حصري ويأتي العرض الأول في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».



مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة عشر بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 عدد من نجوم الكوميديا وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.