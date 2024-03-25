الزملوط يؤدى صلاة التروايح ويلتقى المواطنين بمسجد القلقان الكبير بالخارجة

أدّى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، اليوم، بمسجد القلقان الكبير بالخارجة وسط جموع المصلين من أهالي المنطقة، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب آداء الصلاة، عقد محافظ الوادي الجديد لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم، موجهًا بما يلي:

_ تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة إنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي.

_ تشكيل لجنة لبحث تخفيض قيمة حق الانتفاع السنوي لورش المدينة الصناعية.

_ إلزام سيارات توزيع وبيع إسطوانات الغاز بوضع ملصقات توضح سعر البيع وأرقام الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.

_تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد بمد خط مياه لحظائر الماشية بمنطقة بئر رقم (١)، على أن يقوم المنتفعين بسداد قيمة الاستهلاك.

_سرعة رصف الحارات والشوارع الضيقة بالإنترلوك؛ لتسير حركة المارة.

_بحث ودراسة موقف العمالة التابعة لشركات الأمن والنظافة بالمستشفيات، ومدى التزامها بتطبيق قانون العمل والتأمين الاجتماعي.

_دراسة موقف الأرض المخصصة لنقابة الزراعيين على مساحة ٢٠ فدانا، وإمكانية تمليكها لأعضاء النقابة بالثمن.

_حصر أبناء المحافظة من أبطال حرب السادس من أكتوبر لتكريمهم وعقد ندوات توعوية حول الانتماء والوطنية بحضورهم.

_تكثيف مجموعات التقوية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادات العامة.