الجمعة 22 مارس 2024
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محافظات

الوادى الجديد تناقش أسعار تعريفة الركوب الجديدة.. والمحافظ يشدد على الالتزام

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس اليوم مع رؤساء المراكز لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح الزملوط أن قرار التعريفة الجديدة سيتم الالتزام به من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمراكز الخمس بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وشدد على أن جميع المراكز ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

ووجه الزملوط الأجهزة التنفيذية بالتنبية على مديري المواقف بضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة لتلقى أى شكاوي من المواطنين.

وأكد محافظ الإقليم أهمية قيام رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأي محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء محمد الزملوط بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

 

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