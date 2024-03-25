فلكلور مطروح وإنشاد التل الكبير فى تشارك ليالى رمضان بالإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية استمرار احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذ بالمحافظات، في إطاربرامج وزارة الثقافة.

وفي الليلة الخامسة للفعاليات، أمس، قدمت فرقة الإسماعيلية عرضا فنيا للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد يحيى مولر، وتضمنت باقة متنوعة من الأغاني، منها صل علي النبي، الله الله يا نور النبي، منايا أزور النبي، مركب حبيبي، وراك وراك، إسماعيلية ياللي هواكي، أبويا وصاني".

وقدمت فرقة التل الكبيرعرضًا فنيًا للإنشاد الديني تضمن مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية منها: "كامل الأوصاف، بحبك وبريدك، صل على الهادي الأمين، لأجل النبي".

واختتمت العروض الفنية بعرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر، قدمت خلاله مجموعة من الرقصات التراثية منها الترحيب البدوي، التنورة، أفراح البادية.

وفي مقهى محمود دياب الثقافي، عقد لقاء عن الروائي والناقد الراحل علي الراعي، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وخلاله تناول الأديب مجدي مرعي لمحات من السيرة الذاتية والإبداعية "للراعي" ابن الإسماعيلية، وانتقاله للقاهرة وتخرجه في كلية الآداب، ودراسته في الخارج.

وأكد "مرعي" أن "الراعي" كان مهتما بأن تصل الثقافة والفنون لأبناء الوطن بأسلوب سلس وبسيط بعيدًا عن التكلف، وتناول كتابات الراحل النقدية في مجال المسرح، ورئاسته لهيئة المسرح، وعمله بالإذاعة والتدريس في الجامعة، واهتمامه بشكل عام بفنون الشعوب، واختتم اللقاء بعرض عدد من أبرز أعمال الناقد الراحل والجوائز التي حصل عليها ومنها جائزة الدولة التقديرية.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشاعر علي منوفي ألقى خلالها عدة قصائد منها: "رسالة إلى أمي"، "ارحميني"، وألقى الشاعر محمد حسان قصيدتي "ولسة بتعافري، وعشان صادق". وفي برنامج الفرع الثقافي ألقى الشاعر ممدوح عبد الهادي قصيدة "وحيد، ابن الريف"، والشاعر السيد بدر الدين "مفتتح، أنقذني يا سيدي".

وتواصلت فعاليات الورش الفنية والحرفية المتنوعة، منها ورشة لعمل طي الورق، وتعليم الرسم، بجانب ورشة الحلي، من خلالها ورشة تعليم الكروشيه ببيت ثقافة التل الكبير وتعليم الخيوط.

وفي سياق متصل نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مجلة حائط عن فضل وفوائد الصيام، وكذلك آدابه ومبطلاته وأوضحت أمينة المكتبة المعلومات بشكل فني داخل فوانيس رمضان حيث تم تلوينها بألوان مختلفة.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

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