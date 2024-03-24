الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عروض وسير شعبية بـ 6 محافظات.. قصور الثقافة تستمر في إحياى فعاليات ليالي رمضان

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد قصر ثقافة روض الفرج عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، أمس السبت، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

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بدأت الليلة السادسة بفقرة فنية للسيرة الهلالية مع  الراوي عزت قرشي وفرقته، حيث واصل رواية قصة الزناتي خليفة بعد أن حضر بني هلال ليحتلوا أرضه، فأخذ القرار أن يجمع العرب لمواجهة بني هلال، وعندما وصل الميدان "أرض الحرب" سمعوا طبول بني هلال، فأمر الملك حسن أن يجتمع بني هلال، وكانت عادة العرب أن تضرب القرعة واسم الفارس المكتوب في القرعة هو الذى يقابل الزناتي خليفة، فجاءت القرعة على بطل اسمه عامر الخفاجي زعيم العراق، فرفض أبو زيد اشتراك عامر في هذه الحرب، واعترض الأمير عامر، وفي النهاية وافق الأمير أبو زيد أن ينزل عامر لمقابلة الزناتي خليفة وبعد جدل طويل تبدأ الحرب.

ورش المواهب والحرف التقليدية

وفي ورش المواهب والحرف التقليدية والأشغال اليدوية المقدمة للطفل تضمن اليوم مجموعة من الورش، منها ورشة عمل أساور من السلك القطيفة، ورشة عمل تشكيلات بألوان الكانسون الملون، الرسم على الوجه، لوحات تعبر عن الطفولة باستخدام الفوم الملون، ورشة رسم بالباستيل أويل على كانسون ملون عن ليالي رمضان، وأقنعة بالفوم جليتر، تنفيذ فناني قصور الثقافة.

كما استمرت فعاليات الورش الحرفية والتراثية في الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

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واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة كورال روض الفرج لذوي الهمم بقيادة المايسترو عادل مدبولي، تضمن مجموعة من الأغنيات منها "افرحوا يابنات، رمضان في مصر حاجة تانية، يا ملح دارنا، أيه العمل يا أحمد، المسك فاح، إمام الدعاء، رمش عينه، ماشي في نور الله، قدها، أيام"، وسط تفاعل الجمهور.

واستمرت فعاليات المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية، وتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الصدف، الأركت، الديكوباج، جريد، خيامية، الحلي والإكسسوار، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوي، الكليم".

تقام فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارات العامة التابعة، والعروض الفنية للبرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى 17 رمضان.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

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ليالي رمضان الثقافية وزارة الثقافة بني هلال كورال روض الفرج قصور الثقافة الزناتي خليفة

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