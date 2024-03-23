السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

اليوم.. الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ"هل هلالك"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغانى الدينية، بجانب باقة من الأغانى الرمضانية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، يتغنى بها: الفنانة أنغام مصطفى، والفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، والفنان زياد هانى فرحات من ذوى الهمم.

"الفنون الشعبية" تخطف أنظار جمهور "هل هلالك" فى ليلته الرابعة

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام، فى برنامج "هل هلالك" برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة البرنامج.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج "هل هلالك" ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية، تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، ويقام يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

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خالد جلال يفتتح النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" بمناسبة شهر رمضان

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الإثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان.

صورة الفعالية
نيفين الكيلاني هل هلالك شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون إيهاب فهمي

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