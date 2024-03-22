"مش عارفة أقول إيه يا حامد".. على الكسار يعلن زواج عقيلة راتب على المسرح

ربما تكون واحدة من أغرب زيجات الوسط الفني قديمًا، حيث طلب حامد مرسي يد الفنانة عقيلة راتب للزواج بعد موافقة والدها، وكانا ضمن فرقة علي الكسار المسرحية، وفرح الأخير بالأمر لدرجة أنه أعلن خطبة عقيلة وحامد مرسي على المسرح وسط تصفيق الجمهور..

بيت الغناء

الحكاية لها قصة ذكرتها الفنانة عقيلة راتب في حوار لها مع مجلة الكواكب، تقول فيها: "كان بيتنا محبًا للغناء والفن، وكان والدي يقيم الكثير من السهرات ويدعو إليها المطربين، ومن بين هؤلاء كان هناك مطرب شاب اشتهر في عالم الغناء، وبالرغم من التقاليد التي كانت تمنع تواجد النساء في احتفالات الرجال لكن أبي جعلني أحضر هذه الاحتفالات وفي مرة قمت بالغناء".

وتضيف: "سمح والدي لي بالغناء فغنيت وصفق الجمهور لي طويلًا ولاحظت نظرات المطرب لي وعندما التفت إليه أجده يوجه نظراته للأرض، وبعد أيام زارنا المطرب الشاب وجلس مع والدي في حجرة الصالون وسمعت والدي يصرخ مش ممكن.. إزاي ده".

عرض الزواج

وتواصل: "عرفت إن حامد مرسي عرض على والدي إني أغني في فرقة علي الكسار وحاول إقناعه بإنه من الظلم أن تموت هذه الموهبة، ورفض أبي العرض وأيدته أمي، ولم ييأس حامد مرسي وفي الأخير وافق أبي على أن أكون تحت عينه وتحت رقابة دقيقة منه".

تكمل: "اعتدت منذ تعرفت على حامد مرسي أن أناديه باسمه وأمامه لقب أستاذ، وحين طلب يدي للزواج بعدما استشار والدي قلت له (مش عارفة أقول إيه يا حامد)، وكان رفع التكليف بمثابة موافقة".

تختتم عقيلة راتب: "جرى حامد إلى علي الكسار وأخبره بموافقتي، وخرج الكسار للجمهور ليعلن له النبأ، وصفق الجمهور طويلًا وخرجت مع حامد للمسرح لنشكر الجمهور الذي انهال علينا بالورد والزهور".

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