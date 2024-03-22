الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

حفلات وأمسيات ونصر العاشر من رمضان.. تفاصيل ليالى رمضان بمحافظات مصر

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مختلفة للاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وذلك ضمن سياق الاحتفال بليالي رمضان، والتي نرصدها في التقرير التالي:

 

ثقافة الوادي الجديد تحتفل بنصر العاشر من رمضان

نظم قصر ثقافة الخارجة قافلة ثقافية بحديقة بدر احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان شهد عددًا من الفعاليات المتنوعة.

تضمنت الفعاليات محاضرة عن "انتصارات العاشر من رمضان المجيدة" وتحدث خلالها الشاعر مصطفى معاذ، رئيس نادي الأدب المركزي عن حرب هذه الذكرى المجيدة وأنها من الحروب التى سيظل يتحدث عنها التاريخ لكونها ملحمة عسكرية حقق خلالها المصريون نصرًا عظيمًا واستعادوا أرضهم الغالية.

"قصور الثقافة" تكرم 16 شخصية نسائية لدورهن البارز فى المجتمع

محافظ أسيوط يشهد انطلاق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة 

أطلق فرع ثقافة أسيوط ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر الثقافة، وشهد افتتاح الفعاليات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأساتذة الجامعة ونخبة من الفنانين والإعلاميين وعدد غفير من أهالي المدينة.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم أقسامًا تتضمن كتبًا في الأدب الروائي والأدب المترجم، وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والاجتماعية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية.

 

أمسيات شعرية في ليالي رمضان بثقافة بهاءالدين 

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شهد نادي المهندسين عرضًا فنيًا لفريق كورال الأطفال بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الرمضانية منها رمضان كريم، هل هلالك، هاتوا الفوانيس يا ولاد ورمضان جانا.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية تبارى خلالها الشعراء المبدعون بقصائدهم ذات الطابع الرمضاني، بحضور كل من د. ثروت عكاشة السنوسي، الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، والأديبة نهال النجار والشاعر المهندس احمد صلاح فخري والدكتورة فاطمة الشريف والدكتورة هند محسن والشاعر رأفت عزمي والدكتور سيد عبدالرازق والقاص عاطف العزازي وعدد من الشعراء الشباب.

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قصور الثقافة تشارك بأحدث إصداراتها في المعرض الدائم لبيع الكتب بهيئة الكتاب

احتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في ليالي قصور الثقافة بالسويس 

قدم فرع ثقافة السويس عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، وشهدت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة السويس للفنون الشعبية بمركز شباب فيصل، قدمت الفرقة رقصات الصيادين، شباب السويس، دلوعة، الحنة السويسي، بقيادة المدرب إبراهيم غريب كما عرضت فرقة السمسمية بقيادة الفنان وليد خلاف، وقدمت رقصة التنورة التراثية الاستعراضية للفنان إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الحضور.

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