العاشر من رمضان.. حكايات الأبطال الصائمين بين الدم والنار

خاض الكثير من الأدباء حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر وعبروا عنها في أدبهم وكتبهم وأشعارهم، الحرب التي خاضوها صائمين يعانون العطش والجوع، لكن الرجوع إلى الأرض كان أقوى من عطش الماء وجوع الطعام، وتكلل الأمر بانتصار هم وارتوى كل العطش وراح كل الجوع، وحول ذكريات المحاربين الأدباء جاء هذا التقرير.

أحمد سويلم: نعمل ليل نهار بسعادة بالغة

يقول الشاعر الكبير أحمد سويلم عن ذكرياته عن حرب العاشر من رمضان:" كنت في سلاح الوقود، وكنت في الجبهة منطقة الإسماعيلية في الأيام الأولى من بدء الحرب، وكان القسم الذي أقوده- كنت برتبة نقيب- مسئولا عن إمداد الجيش الثاني، وعلينا أن نمد أنابيب الوقود على صفحة القناة إلى الضفة الأخرى، وكلما قصفها العدو أسرعنا بإصلاحها، حتى لا يتوقف ضخ الوقود إلى الجيش.

ويضيف:" كنا نعمل ليل نهار بسعادة بالغة، وحماسة لا تفتر ولا تلين، لأن الموقف يستحق ذلك، ونملك المتابعة الدائمة التي تتطلب اليقظة والحرص على وجود رصيد من الوقود دائما لا يقل عن نسبة معينة لمجابهة الطوارئ.

ويواصل:" أرى أن أيام أكتوبر لم تأخذ حقها أدبيا وفنيا بالرغم من أنها لا تقل أهمية عن الحروب الأخرى التي قدمتها أفلام كثيرة، ولا أدري لم هذا التخاذل، وأظن أن ما حدث من عدم استمرار الجيش المصري في تحرير سيناء وأحداث الثغرة وما صاحبها كانت عوامل أبعدت وشككت في نصر أكتوبر، فأعرض الكتاب والفنانون عن تسجيل هذه الحرب، لكن هناك رؤية وثائقية جيدة لما حدث.

ويكمل:" في الحقيقة نحن لم نكن نهتم بالطعام ولا بالشراب، أو حتى الاطمئنان على ذوينا وعائلاتنا، لأن هناك هدفًا أكبر هو هدف التحرير وكان أقوى من كل ذلك، ويكفي أن أقول لك إن "الزمزمية" المملوءة بالمياه كان يقتسمها عشرون فردًا، وكنا نقتات على الطعام المجفف، ونصوم طوال اليوم في رمضان، وبالرغم من ذلك لم نشعر بقسوة الظروف لأننا كنا نتوق إلى رفع العلم المصري على سيناء، وحرق العلم الإسرائيلي وهذا أجمل أهدافنا.

السيد نجم: تجاوزنا كل الألم

يقول الكاتب والناقد السيد نجم:" الآن وبعد أكثر من خمسين سنة من انقضاء تلك الأيام، يمكن أن أصفها بأيام التحدى والصبر، كان علينا نحن الجنود تجاوز المشاكل الشخصية وما أكثرها (يكفى أن أشير إلى أن الراتب الشهرى للمجند جنيه وربع، وبعد مرور السنة نحو تسعة جنيهات)، وأيضًا تجاوز المشاكل الأسرية والعائلية (تؤكد الإحصاءات التابعة لمركز البحوث الجنائية انخفاض معدلات الجريمة، حتى كانت بقيمة الصفر فى السادس من أكتوير ولشهر بعده)، ثم تجاوز ألم الحياة العسكرية الشاقة والمعيشة فى الجبل والصحراء وندرة عناصر الترفية التقليدية، ومع ذلك كله أشهد أنني ما سمعت من يعلن تمرده على ما نحن عليه، بل المطالبة بسرعة اتخاذ قرار العبور مهما كانت الخسائر.

حسنين السيد: لم تكن مفاجأة

يقول الشاعر حسنين السيد:" معايشتي لحرب أكتوبر: إن "حرب العاشر من رمضان" لم تكن مفاجأة لهذا المجتمع؛ لأن الجموع كانت تشعر أن تلك الأوضاع تحت نيران الهزيمة الطارئة لن تدوم؛ وأن "يوم النصر" آتٍ لامحالة؛ وكانت أيام أكتوبر وما تحقق في الساعات الأولى منها؛ بمثابة التأكيد على أن كرامة الشعب المصري فوق كل مؤامرات الغرب لإخضاع هذا الشعب الأصيل صانع الحضارة منذ فجر التاريخ.