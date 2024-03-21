عصام الزيات ومي أبو زيد ضيفا "طقوس الإبداع" بالنيل الثقافية.. السبت

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، في تمام العاشرة والربع مساء السبت المقبل، الكاتب عصام الزيات، حول روايته "الكلب الذي رأى قوس قزح"، والكاتبة مي أبو زيد، حول مجموعتها القصصية "على مصطبة الزمن".

رواية "الكلب الذي رأى قوس قزح"- الكاتب عصام الزيات

يعيش “السيد” حياة استثنائية بعد صدفة، تأخذه إلى أكثر المواقف غرابة، أن يحضر جلسة قضائية تثبت وفاته بشهادة أبنائه رغم أنه حي يُرزق، ثم يجد راحته بالجلوس إلى جوار القبر الذي يضم أقرب الناس إليه، بعد أن دارت الحياة دورتها القاسية.

كيف انتهى الحال بـ“السيد” حديث الصحف والقنوات الإخبارية هكذا؟!، أن يصير عجوزًا غريب الهيئة مُلقى في أحد المستشفيات الحكومية دون أن يعرف أحد أي معلومة عن حياته؟!، تجمعه غرفة فقيرة مع صيَّاد متقاعد يحاول الانتحار كي يُريح أسرته من تكاليف علاجه.

الكلب الذي رأى قوس قزح حكاية شجية عن محطات الحياة وغوايتها التي تلهو بأصحاب الأحلام المشروعة، وتعبث بمصائر الجميع دون حدٍّ أقصى للتوقعات الصادمة.

مي أبو زيد

المجموعة القصصية "على مصطبة الزمن"- الكاتبة مي أبو زيد

مجموعة قصصية، تدور في أجواء ما بين واقعين، فتقسم الكاتبة قصص مجموعتها إلى جزئين؛ الأول: قصص القرية، وفيها تقدم مجموعة من القصص التي تدور في عالم القرية وتغوص في قضايا اجتماعية شديدة التركيز. وفي الجزء الثاني تقدم الكاتبة مجوعة من القصص في عالم المدينة الذي مع اختلافه الكبير عن القرية إلا أنه يشمل ارتباطات كبيرة واسعة.

تنطلق قصص "على مصطبة الزمن" للروائية والقاصة "مي أبو زيد" بسرد غرائبي وواقعي وفانتازي في آن، لتعود لفن القص وصرخاته في البرية بعدما أضافت وعمقت مي من تلك الحوادث والأحداث المسكوت عنها والجارحة الصادمة.

مي أبو زيد صحفية وكاتبة حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وعملت كمحررة ثقافية ومؤسسة للقسم الثقافي بجريدة البديل، وكانت سكرتيرة لتحرير مجلة روز اليوسف.

وصدر لها رواية "ليست مرآة واحدة"، وساهمت في إعداد كتاب "الصحافة فوق صفيح ساخن" مقالات للكاتب سلامة أحمد سلامة. كما شاركت في كتابة "مسلسل أحلام سعيدة" من تأليف المخرجة هالة خليل، وشاركت في كتابة وتمثيل فيلمي "قهوة عادي" و"عينان".