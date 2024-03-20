"الأعلى للثقافة" يُنظم مائدة مستديرة حول الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها الثقافية

تُنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بـالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور محمد خليف، بالتعاون مع عدد من لجان المجلس، يوم الإثنين المقبل، مائدة مستديرة بعنوان "الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها الثقافية.. صناعة أم ترفيه"، في تمام التاسعة مساءً عبر تطبيق زووم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

أبرز المشاركين في المائدة المستديرة

يدير المائدة الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي،عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي مقرر اللجنة، ويتحدث فيها كل من المستشار أحمد مختار، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لقطاع المحاك، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية ، وأشرف مهدي وكيل كلية الفن والتصميم ، والدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديمجرافي بوزارة التخطيط، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية .

كما يشارك فيها المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والمهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عضو لجنة الشباب.، والدكتور محمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور مروان فوزي، مؤلف موسيقين والفنانة ندى النويهي مخرجة رسوم متحركة وفنانه تشكيلية.

تأثير الألعاب الالكترونية على التنشئة الثقافية للطفل

تقوم الألعاب الإلكترونية على معايير وأسس مختلفة لاعتبارها واقع افتراضي تجذب الطفل بشكل مستمر إلى أن يصبح مدمن عليها ليشكل خطرا على مستقبلهم التنشئوي، مما يستوقفنا ذلك لطرح التساؤل الإشكالي التالي: كيف تؤثر الألعاب على التنشئة الثقافية للطفل.

وتهدف دراسة "تأثير الألعاب الالكترونية على التنشئة الثقافية للطفل (دراسة ميدانية على عينة من التلاميذ في مدينة معسكر" إلى إبراز مكانة الألعاب الالكترونية ومدى تأثيرها على التنشئة الثقافية للطفل.