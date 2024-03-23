السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"كان الله يحب المفلسين".. تفاصيل أزمة كبيرة بين أحمد رمزى وليلى رستم

أحمد رمزي وليلى رستم
أحمد رمزي وليلى رستم والمخرج جان فياض في تصوير البرنامج

كان الفنان أحمد رمزي ضيفًا على البرنامج التليفزيوني "نجوم على الأرض"، والذي كانت تقدمه الإعلامية الكبيرة ليلى رستم من تليفزيون لبنان، وكان معد البرنامج هو رئيس تحرير مجلة الشبكة اللبنانية.

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وكان من المفترض أن تتم دعوة الفنان أحمد رمزي للنزول ضيفًا على البرنامج، وكانت هناك قصة تحكى في هذا الأمر.

فحينما تواصل البرنامج مع النجم رحب كثيرًا، وتم تجهيز الاستوديو والديكور، وراجع المخرج جان فياض كل شىء، وجاء رمزي وبدأ التسجيل، وبعد مقدمة طويلة عن أحمد رمزي وابن الدكتور الذي احترف الفن ومثل عشرات الأفلام وتزوج 3 مرات وكانت خاتمة العنقود زوجة أجنبية راحت ليلى رستم تطرح الأسئلة على النجم الكبير.

كان رمزي يرد على الأسئلة بشكل لطيف وضاحك، وفجأة انقطع التيار الكهربائي، وتعطل التسجيل، وظل الجميع ينتظرون عودة التيار الكهربائي، لكن العطل استمر والتيار لم يعد، وتكهرب الجو واتفق الطرفان في النهاية على المغادرة والعودة في اليوم التالي لاستئناف التصوير.

وفي اليوم التالي وقبل الموعد المحدد اتصل أحمد رمزي بليلى رستم وقال لها: "عاوز فلوس"، فردت ليلى: "فلوس إيه يا أستاذ أحمد"، فرد رمزي: "فلوس عن أجرتي"، فقالت: "أجرة إيه يا أستاذ أحمد"، فقال: "أجرتي عن تسجيل الحلقة"، فقالت: “ولكن الحلقة ببلاش، والتليفزيون لم يعتد على دفع أجرة للفنانين المحترمين الذين ينزلهم ضيوفًا على برنامج "نجوم على الأرض”، محمد عبدالوهاب مثلًا لم يأخذ أجرة، وكذلك فريد الأطرش، وبديعة مصابني، ووديع الصافي، ونجاح سلام، وفهد بلان، ومريم فخرالدين، وعبدالسلام النابلسي.

فقال أحمد رمزي: "هم أحرار، ويمكن يكونوا مش محتاجين فلوس، أنا محتاج فلوس، أنا هنا جاي اشتغل"، فقالت "رستم": "يا أستاذ أحمد افهمني"، فرد: "أنا لا أفهم إلا بالفلوس"، وراجع أحمد رمزي المسئولين فكان ردهم نفس الأمر، وقالوا له: "نحن في برنامجنا إنما نحيي كبار الفنانين، ونوفر لهم دعاية ضخمة، ونقدمهم للناس في أجمل إطار، ونفرضهم على البيوت فرضًا، ولو أننا أنصفنا لتقاضينا نحن من هؤلاء الفنانين أجرًا عن الإعلان الذي نوفره لهم في التليفزيون".

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وفي النهاية لم يقتنع أحمد رمزي وأصر على أخذ الفلوس، وأصر التليفزيون على عدم إعطائه مقابلًا، وأنهى مسئول التليفزيون المكالمة بقوله: "كان الله يحب المفلسين يا أستاذ أحمد"، حسبما ذكرت مجلة الشبكة اللبنانية في تقرير لها.

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نجوم على الأرض ليلى رستم أحمد رمزي الفنان أحمد رمزى مجلة الشبكة اللبنانية

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