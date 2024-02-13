شريف الشوباشى لـ"الشاهد": عمر الشريف كان فتى أحلام رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي: "ذهبت إلى فرنسا في الثمانينيات للإقامة ولاحظت بداية ظهور الفكر اليميني المتطرف، ولكني قلت إن هذا التفكير لن يستمر طويلًا، وإن الشعب الفرنسي سيرفض هذا الفكر، ولكن أدركت بعد ذلك أن تفكيري لم يكن صحيحًا، حيث من الممكن أن يصل هذا الفكر المتطرف للحكم في فرنسا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا خير دليل على سيطرة وقوة هذا الفكر".

وأكد الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مارجريت هيلدا تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا "المرأة الحديدية" كانت من أنصار هذا الفكر، وكانت تسخر من الثقافة والمثقفين بصورة علنية، وكانت تعتبر الثقافة من الكماليات، وكان مثلها الأعلى الفنان عمر الشريف.

وتابع: "عمر الشريف قال لي الكثير من القصص الشيقة منها أنه كان يعمل على مسرحية في لندن، وتلقى اتصالًا من مكتب رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر، وطُلب منه أنه يأتي لزيارتها، وعندما ذهب إلى مكتبها قالت له إنه كان فتى أحلامها منذ الطفولة".

واستطرد: "هذا الفكر اليميني المتطرف يطلق عليه في الاقتصاد بأنه الفكر النفعي، أي أن الاقتصاد يأخذ من الثقافة ما يعود عليه بالعائد المادي فقط".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.