احتفالات رمضان والسامر وعروض مختلفة.. برنامج قصور الثقافة لهذا الأسبوع

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 28 مارس، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالا بالشهر المعظم في قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

بالإضافة إلى استمرار الأنشطة المركزية في محافظات الأقصر، الفيوم، الإسماعيلية والبحيرة والدقهلية والمنيا، وأنشطة الهيئة بجميع المحافظات، وكذلك الأنشطة المقدمة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة مصرية، والبرنامج المعد للمناطق المطورة "بديل العشوائيات".

كما يشهد الأسبوع احتفالات فنية مميزة بمناسبة عيد الربيع، ويستمر مسرح السامر بالعجوزة في تقديم ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، إخراج الفنان القدير ياسر صادق، والمقرر أن يستمر عرضه لمدة أسبوعين، بينما يشهد مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة ختام عرض "قارب بلا صياد" للمخرج عمرو جلال.

وفي مجال السينما يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة والفقرات الفنية المتنوعة طوال الشهر مجانا للجمهور.

فيما يواصل المركز الثقافي بطنطا فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية للشباب.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات والأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها "الثقافة ودعم الهوية الوطنية، التراث والفلكلور المصري في رمضان، رمضان في السينما المصرية" وغيرها.

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة