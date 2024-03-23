السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

احتفالات رمضان والسامر وعروض مختلفة.. برنامج قصور الثقافة لهذا الأسبوع

الأجندة الأسبوعية
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 28 مارس، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالا بالشهر المعظم في قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

هيئة قصور الثقافة تفتتح أولى ليالى عرض "الدر المكنون" على مسرح السامر

بالإضافة إلى استمرار الأنشطة المركزية في محافظات الأقصر، الفيوم، الإسماعيلية والبحيرة والدقهلية والمنيا، وأنشطة الهيئة بجميع المحافظات، وكذلك الأنشطة المقدمة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة مصرية، والبرنامج المعد للمناطق المطورة "بديل العشوائيات".

كما يشهد الأسبوع احتفالات فنية مميزة بمناسبة عيد الربيع، ويستمر مسرح السامر بالعجوزة في تقديم ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، إخراج الفنان القدير ياسر صادق، والمقرر أن يستمر عرضه لمدة أسبوعين، بينما يشهد مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة ختام عرض "قارب بلا صياد" للمخرج عمرو جلال.

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قصور الثقافة تفتتح "ليالى رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

وفي مجال السينما يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة والفقرات الفنية المتنوعة طوال الشهر مجانا للجمهور.

فيما يواصل المركز الثقافي بطنطا فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية للشباب.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات والأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها "الثقافة ودعم الهوية الوطنية، التراث والفلكلور المصري في رمضان، رمضان في السينما المصرية" وغيرها.

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة
قصور الثقافة وزارة الثقافة شهر رمضان قصر ثقافة مسرح السامر

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