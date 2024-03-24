الحشاشين والسلاجقة.. رسائل حسن الصباح للأمراء الجدد محمد وسنجر وبركياروق

لم يهدأ حسن الصباح في مسلسل "الحشاشين" من استكمال دوره في القتل والاغتيال بعدما انتصر على أكبر جيش للسلاجقة، وقتل الملك ملكشاه ووزيره وصديقه نظام الملك.

المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز ويخرجه بيتر ميمي وكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال وأنتجته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يدور حول فترة حرجة جدا في عمر التاريخ الإسلامي، وهي فرقة الحشاشين التي كونها حسن الصباح وانتشرت دعوتها في أماكن كثيرة.

وبمجرد انتصاره على السلاجقة لم يهدأ الصباح وراح يقتل بطرق وحشية أهل أصفهان، مستغلا الشقاق بين الإخوة الثلاثة على الحكم.

بفراسته عرف حسن الصباح أن الخلاف بين الإخوة على الملك لن يستمر كثيرا، وأن هذا الوقت هو أنسب الأوقات للعمل، وطلب حسن الصباح من أتباعه إرسال رسالة لكل أمير فيهم.

وفي المشهد التالي يستيقظ الأمير بركياروق ليجد رسالة غُرس فيها خنجر ثبتها في الوسادة التي ينام بجوارها، فما كان منه إلا أن قرأ الرسالة وأرسل في طلب الخادم للمخدع وقتله مباشرة.

رسالة حسن الصباح

الرسالة التي أرسلها حسن الصباح للملك بركياروق يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من حسن الصباح خادم أعتاب محمد وعلي، إلى الأمير المعظم بركياروق بن السطان ملكشاه، نستطيع أن نصل إلى مخدعك لكننا نفضل السلام، فإذا أردت الدخول في نصرتنا والوقوف ضد إخوتك فسنكون لك أكبر عون ونصير، أما إذا لعبت بعقلك الظنون، فلا يفصل بين رأسك وخناجرنا إلا كلمح البصر.

ومن المنتظر أن نشهد في الحلقات المقبلة حروب حسن الصباح وبركياروق، وهو الملك الذي سيموت شابا بداء السل والبواسير حسبما تقول المصادر، ويتولى بعده الحكم أخوه الأصغر سنجر، ومن المنتظر أن يرد الصباح على القلعة التي دخلها السلطان بركياروق في نهاية الحلقة الـ13 من مسلسل الحشاشين.

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