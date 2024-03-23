تفاصيل إطلاق تجربة جديدة في خدمة الشعر من قاعة صلاح عبد الصبور

أعلن الشاعر أحمد الشهاوي، رئيس سلسلة "ديوان الشعر المصرى" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إنطلاق تجربة جديدة في خدمة الشعر خلال شهر رمضان وطوال العام بلا انقطاعٍ،حيثُ ستكُونُ قاعةُ صلاح عبد الصَّبُور بالهيئة المصرية العامة للكتاب مكانًا دائمًا للقاء الشُّعراء.

عوض ومحجوب وعبد الوهاب.. أبرز ضيوف اللقاء الأول

وتبدأ الندوة الأولي غدًا الأحد الموافق 14 رمضان – 24 مارس الجاري باستضافة كل من الشعراء أحمد حسن عوض، حاتم الأطير، سامح محجوب، سرى علوش "سوريا" عزمي عبد الوهاب، فارس خضر، مصطفي عبادة، ويديرها أحمد سراج، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، 4 عناوين من مشروع «ديوان الشعر المصري» الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، وجاء الكتاب الأول بعنوان «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدي»، والثاني «ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، والثالث «ابن نباته المصري.. قامت قيامة قلبي» والرابع «البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول» والإصدارات من اختيار وتقديم الشاعر أحمد الشهاوي.

تكليف أحمد الشهاوي برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر المصري

كشف الشاعر الكبير أحمد الشهاوى، في الندوة التي استضافته فيها جريدة الدستور بمقرها، أنه تم تكليفه برئاسة تحرير سلسلة كتب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «ديوان الشعر المصري»؛ تبرز جماليات وتاريخ الشعر المصري القديم على مدار ألف سنة، وهي فكرة للدكتور أحمد بهي الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ووافق على تسميتها بهذا الاسم الذي قدمه له، وسيشارك فيه عدد كبير من الشعراء والأكاديميين المتخصِّصين في الشعر المصري بمختلف عصوره ومدارسه.

ويقوم المشروع، حسب ما أعلنه الشهاوي عند توليه مهمة الإشراف على المشروع، بإصدار مئة كتاب من المختارات الشِّعرية وأكثر، بدءًا من يناير 2024، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشُّعراء والأكاديميين المصريين والعرب سيقومون بتقديم هذه الكتب التي ستغطي مساحة ألف سنة من الشِّعر المِصري، وحتى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين.