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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تقيم مسابقة لاختيار عريس لها

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 نجح مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في تحقيق نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي. 

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 

واستطاع مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الاستحواذ على اهتمام المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON. 

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15.

وينتظر ملايين المشاهدين تفاصيل وأحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8. 

ونستعرض لكم أحداث الحلقة 15 مسلسل الكبير أوي 8 

تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 

بعد أن وجد هجرس الكتاب المسحور واعتقاد الكبير أن هذه التعويذة التي حبست العفريتة لوجي يتفق الجميع على ان يقوم هجرس بقراءة  التعويذة على العفريتة حتي تنصرف من الدوار وينزل الجميع إلى الدوار، ويجد العفريتة ترقص هي ومربوحة على انغام رضا البحراوي  ويتحدث معها الكبير حتى لا تلتفت لهجرس ويبدأ هجرس في تلاوة كلمات التعويذة  لتكتشف العفريتة خيانتهم لها وتحرق الكتاب وتعلق هجرس في سقف الدوار ثمّ تطرحه أرضا. 

وفي تلك الاثناء تؤكد  العفريتة انها لابد وان تتزوج مرة أخرى حتى تستطيع العودة لمنزلها وتقترح عليهم إقامة مسابقة يكون الفائز فيها هو العريس المنتظر ويشارك في المسابقة كلا من الكبير ونفادي وهجرس وتبدأ العفريتة لوجي في طرح الأسئلة عليهم ينتظر الجميع نتيجة المسابقة في شغف. 

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مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 14

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

و يمكن لجموع المشاهدين متابعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 ومعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر، الساعة 6.5 مساء، على قنوات ON وON دراما من أجل مشاهدة ممتعة لملايين المشاهدين حول الشاشة، وأيضا مشاهدة الحلقة 15 عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها في أي وقت طوال أربع وعشرين ساعة.

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

الكبير أوي 8” بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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