الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. ياسين في مأزق جديد بعد قتل عمه عبد الحميد

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والمليئة بالساسبنس والدراما، بين أفراد عائلة الرفاعي، وانتهت بقتل “عبد الحميد” لتكشف الحلقات المقبلة القاتل.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

أخبرت "سامية" "ياسين" بزواج "رقية" من "فاروق"، مما أصابه بصدمة كبيرة. وأكدت "سامية" أنها قادرة على الذهاب إلى منزل العائلة في أي وقت، إلا أن "ياسين" حذرها من التسرع واتخاذ القرارات غير المتفق عليها، خاصةً أنه كان متأكدًا من أن "رقية" ستخبر "يحيى" بما حدث، مما يضع "سامية" في خطر.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

تعرضت "جمالات" لوعكة صحية جعلتها تدخل المستشفى، بسبب الحزن الشديد على وضع عمها محسن في دار المسنين،  وعندما قامت بتسجيل اسمها في المستشفى، تم إخطار الشرطة بوجودها هناك، حيث كانوا يبحثون عنها بناءً على اشعارات باسمها.

 

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مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 14

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. محمود يطرد والدة فاروق.. وياسين يرفض مقابلة عمه

وحرص صديق “يحيي” ان يخبره بالوصول إلى اخته كما طلب منه، ليدخل عليه فاروق، ويعلمه بهذا الأمر، فيطلب منه فاروق الاسراع في ارتداء الملابس للذهاب إليها، وبعد مغادرة “يحيي” يظهر فاروق بملامح تملؤها الشر، ويتصل على مساعده ليخبره ان ينفذ ما قال له سريعًا، ولكن دون توضيح، ويعتذر لزوجته عن الخروج كما وعدها نظرًا لانشغاله، والتي تتواجد معها “سامية” وتسمع ما قاله لها.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

واثناء خروج “سامية” من المنزل، تجد رجال “فاروق” يكتفون الخادمة “نسمة” والتي كانت على علاقة بـ “عبد الحميد”، ولكن دون فههم ما يحدث.

ويتلقى “ياسين” مكالمة هاتفية ليجدها “ناهد” والدة فاروق تستغيث به من عمه “عبد الحميد” انه يريد قتلها، وترسل ل لوكيشن، ليذهب سريعًا “ياسين” إلى هناك وولكنه يجد عمه عبد الحميد مقتول، مما يدخله في حالة صدمة، وتنتهي أحداث الحلقة 15 على هذا المشهد.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، وتذاع الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار الدراما والساسبنس بسبب صراع كبير بين ابناء العائلة، وتدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. الظهور الأول لـ عايدة رياض وميرنا جميل بمنزل العائلة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. محمود يطرد والدة فاروق.. وياسين يرفض مقابلة عمه

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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