مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.. جيهان الشماشرجي تكتشف حقيقة صدقي صخر

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15.. اكتشفت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية إنجي، أن خطيبها كريم (صدقي صخر) الذي جعلها تقع في حبه، "نصاب" حاول استغلالها للنصب على العائلة وسرقة أموالها.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة الاخيرة

تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قناة on حصريًا، وقد اختتمت الحلقة الـ 14 من المسلسل بذهاب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها بأنه يريد أن يأخذ ابنته أمينة لتعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها، وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

قصة مسلسل كامل العدد + 1

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني





- شريف سلامة





- إسعاد يونس





- آية سماحة





- جيهان الشماشرجي





- ميمي جمال





- أحمد كمال





- أحمد جمال سعيد





- سمر علام





- عمرو جمال





- تميم عبده





- جاسيكا حسام الدين





- لينا صوفيا بن حمان





- حمزة دياب





- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.