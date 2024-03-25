مسلسل كامل العدد +1| "أنت أبويا".. أمينة تبكي المشاهدين وتختار شريف سلامة (فيديو)

خلال أحداث الحلقة ١٤، أبكت الطفلة أمينة المشاهدين، في مسلسل كامل العدد +١ من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، ونستعرض في السطور التالية ما حدث خلال أحداث الحلقة ال ١٤.

الطفلة أمينة تبكي المشاهدين في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

حضر والد أمينة وشريف، طليق دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +١، ليأخذ ابنته أمينة، بعد معرفته بتورطها في قضية كبيرة، واتهامها بتنظيم حفلة مشبوهة.

ودب شجار بينه وبين الأم دينا الشربيني، حيث وجه والد أمينة ل الشربيني الكثير من الاتهامات بسوء تربيتها لأبناءه.

وخلال أحداث الحلقة ١٤، طلب والد أمينة، أن يأخذ الفتاة معه بلا رجعة، حتى تكون في آمان.

وحينما سمع شريف سلامة، صوت الشجار، هبط إلى الأسفل فوجد طليق دينا الشربيني، فوجه سلامة له اللوم، قائلا: أنا صاحب البيت اللي جاي تتخانق فيه.

فاعتذر منه طليق دينا الشربيني، ولكنه أصر على أن يأخذ معه ابنته فريدة.

فاتجه شريف سلامة، يتحدث إلى أمينة حتى تختار إلى من ستذهب مع أبيها الأصلي، أو في بيتها معه ومع دينا الشربيني والدتها.

فجرت أمينة وبكت في حضن شريف سلامة وهي تقول: أنت أبويا.

موعد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة ١٤

كشفت دينا الشربيني إعجاب "ملك" الطالبة المتدربة في عياة الدكتور أحمد مختار، تجاه زوجها، وطلبت منه أن يجعلها ترحل من العيادة، فأن يختارها أو يختار بيتهما.

وخلال أحداث الحلقة، مازال مراد مكرم، يحاول حل لغز قضية أمينة، بعد اتهامها بتنظيم حفل مشبوه للشباب.

أما خالد، صديق إنجي، فكشف خطة "كريم" خطيب إنجي (جيهان الشماشرجي)، في الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

مسلسل كامل العدد +١

قصة مسلسل كامل العدد +1



تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.



أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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