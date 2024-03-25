مسلسل كامل العدد.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024..

تصدر السؤال عن ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كامل العدد+1، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية ونتيجة لذلك، يستعرض الدستور خلال السطور المقبلة ملخص الحلقة حيث شهدت أحداثها مشوقة لأن ابنة دينا الشربيني (ليلى) تم القبض عليها بسبب فيديو تم نشره على تطبيق "تيك توك".

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد +1 ذهاب دينا الشربيني (ليلى) رفقة ابنتها أمينة إلى قسم الشرطة بعد طلب القبض عليها خلال الحلقات السابقة ليكشف الضابط أن ابنتها ارتكبت جريمة كبيرة بسبب ترويجها فيديو لمتابعيها عبر تيك توك لحفلة مشبوهة، الأمر الذي حدث في الواقع وما يعرف إعلاميًا بحفل المنصورية، وخلال احداث الحلقة سأل ضابط الشرطة عن المروج والمنظم للحفل لترد عليه بأنها لا تعلم ثم تدخل في نوبة بكاء شديدة.

ذهب شريف سلامة (الدكتور أحمد) إلى مراد مكرم المحامي الموكل في قضية ابنته أمينة، ليخبره بأنها تورطت في المخدرات والكحول الذي كان في الحفلة بسبب المنظم، وأنها يجب أن تعترف عليه، وتتوالى الأحداث حول جيهان الشماشرجي وهي تتصل بـ دينا الشربيني لتطمئن على صحة أمينة، بعد تورطها في القضية.

وذهب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها بأنه يريد أن يأخذ ابنته أمينة لتعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها، وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.