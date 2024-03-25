الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد.. أحداث الحلقة الأخيرة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يترقب عدد كبير من جمهور الفنانة دينا الشربيني عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1، حيث ينتمي هذا المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة التي عرضت ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة الأخيرة

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قناة on حصريًا، وقد اختتمت الحلقة الـ 14 من المسلسل بذهاب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها بأنه يريد أن يأخذ ابنته أمينة لتعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها.

وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

مسلسل كامل العدد.. ملخص أحداث الحلقة 14

 

قصة مسلسل كامل العدد

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

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أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:


 

-دينا الشربيني


 

- شريف سلامة


 

- إسعاد يونس


 

- آية سماحة


 

- جيهان الشماشرجي


 

- ميمي جمال


 

- أحمد كمال


 

- أحمد جمال سعيد


 

- سمر علام


 

- عمرو جمال


 

- تميم عبده


 

- جاسيكا حسام الدين


 

- لينا صوفيا بن حمان


 

- حمزة دياب


 

- ألفت إمام


 

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر


 

- إخراج خالد الحلفاوي


 

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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