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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين .. طرح التتر بصوت جنات "حبنا وحكاياته"

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف الأغنية الدعائية للمسلسل وهي أغنية التتر، وتغنيها النجمة جنات، وتحمل اسم "حبنا وحكاياته".

تتر مسلسل بقينا اتنين 

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استديو الملحن محمد رحيم، بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقى.

وتقول كلمات الأغنية:
كنا سنة حاجة وتسعين .. كنا ساعتها صغيرين
كان كل اللي بيملا قلوبنا .. في ثانيه ننظرة عين
كان الباب قدام الباب .. ولا عاملين للدنيا حساب
أجمل حب الحب اللي احنا .. بنحسه ومحناش خايفين
وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين
والذكرى اللي مابتسبش قلوبنا تسيب جوانا حنين
للعمر اللي ضايع ولطعم الشارع 
والليل اللي سهرناه والأه وأحلى الكلام
حبنا وحكاياته .. أيامنا اللي فاتوا 
لو مهما نعيش ونعيش .. ده مفيش زي دي أيام
كنا سنة حاجة وتسعين

 

مواعيد وقنوات عرض بقينا اتنين

 

ويعرض مسلسل بقينا اتنين حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل بقينا اتنين على cbc

جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل " بقينا اتنين " لشريف منير

أحداث مسلسل بقينا اتنين 

 

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

 

جدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

 

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شريف منير: مسلسل "بقينا اتنين" ملىء بالتفاصيل القريبة من الواقع

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

موعد عرض مسلسل بقينا اتنين في رمضان مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 بقينا اتنين مسلسل شريف منير مسلسلات المتحدة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

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