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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. عمر الخيام يصاب بالصدمة من حسن الصباح الذي قتل ابنه

نيقولا معوض مسلسل
نيقولا معوض مسلسل الحشاشين

بعد أن التقى عمر الخيام الذي يجسد دوره الفنان نيقولا معوض بحسن الصباح الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز بعد غياب طويل في مسلسل الحشاشين، أصيب الخيام بالدهشة والارتباك مما وصل إليه الصباح في قلعة ألموت، حيث قتل الصباح ابنه حسين الذي يجسد دوره الفنان الشاب حسن مالك في النهاية.

وأثناء حديثه مع صديقه الجديد صهبان الذي يجسد دوره الفنان محمد يوسف، قال الخيام أن داخل حسن الصباح أكثر من شخصية، ويخاف الخيام من أن تكون الشخصية التي تحكم هي الشخصية المظلمة، كما أوحى لصديقه أن دخول قلعة ألموت ليس كالخروج منها، وهو ما يجعل مصير الاثنين على المحك.

وكان عمر الخيام قد ترك أصفهان وسافر بلا أي وجهة، ليجد نفسه بصحبة رجل غريب عنه، يعمل لدى سلطان جديد، مرفهًا ومسليًا، أو بهلوان كما يصف الخيام، لكنه ترك كل ذلك وذهب إلى حسن الصباح بعد خطابٍ منه.

قصة مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين قنوات العرض

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

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أبطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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