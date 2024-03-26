القتل باسم الله.. أسرار الحشاشين عبر الزمن

منذ بداية شهر رمضان، فُتحت أبواب الدراما العربية على مصراعيها، حاملةً معها قصصًا تاريخية وواقعية تُلامس مشاعر المشاهدين وتُثير فضولهم، ومن بينها مسلسل الحشاشين الذي يُعيدنا بالزمن إلى القرن الحادي عشر، ليُسلط الضوء على طائفة غامضة أثارت الجدل عبر التاريخ.

معلومات عن طائفة الحشاشين

نشأت طائفة الحشاشين في بلاد فارس خلال القرن الحادي عشر، كفرع من الفاطميين الإسماعيليين.

عُرف الحشاشون بمهاراتهم في القتال والاغتيالات، واستخدامهم للتكتيكات السرية والذكاء في حربهم ضد أعدائهم.

اتُّهم الحشاشون بتعاطي الحشيش، الأمر الذي أثار حولهم الكثير من الأساطير والغموض.



ملخص حلقات مسلسل الحشاشين من الحلقة الأولى حتى الـ15

الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة بعرض نشأة حسن الصباح في مدينة الري، حيث نشأ وسط عائلة شيعية فقيرة.

يُواجه حسن الصباح اضطهادًا من قبل الحكام السلاجقة بسبب معتقداته الدينية.

يُسافر حسن الصباح إلى مصر ليلتحق بالأزهر الشريف، حيث يُعمق دراسته للفلسفة واللاهوت.

يُقابل حسن الصباح في مصر داعية إسماعيلي يُدعى "أبو عبد الله" يُغير مسار حياته.

الحلقة الثانية

يُسافر حسن الصباح إلى بلاد فارس ليلتحق بطائفة الحشاشين في قلعة ألموت.

يخضع حسن الصباح لاختبارات صعبة ليثبت إيمانه وقدرته على الانضمام إلى الحشاشين.

يكشف حسن الصباح عن ذكاءه وفطنته خلال الاختبارات، مما يُثير إعجاب زعيم الحشاشين.

يُصبح حسن الصباح أحد أهم تلاميذ زعيم الحشاشين ويتعلم منه فنون القتال والاغتيال.

الحلقة الثالثة

يُشارك حسن الصباح في عمليات اغتيال ضد أعداء الدولة الفاطمية، مما يُكسب الحشاشين سمعةً مُخيفة.

يُواجه حسن الصباح صراعًا داخليًا بين إيمانه الديني ورغبته في الانتقام من أعدائه.

يُقنع الحسن بن الصباح زيد بن سيحون بأن الاغتيالات هى أداة ضرورية لتحقيق العدالة.

يُصبح حسن الصباح مُقتنعًا بضرورة استخدام العنف ضد أعداء طائفة الحشاشين.

الحلقة الرابعة

يُصبح حسن الصباح زعيمًا للحشاشين.

يُواجه حسن الصباح تحديات داخلية من قبل بعض أعضاء الطائفة الذين يُعارضون أساليبه.

يُخطط حسن الصباح لشن هجمات ضد الصليبيين الذين يُهددون بلاد الشام.

يُنفذ الحشاشون عمليات اغتيال ضد قادة الصليبيين.

الحلقة الخامسة

يُحاول حسن الصباح توحيد طائفة الحشاشين تحت قيادته لصد هجمات أعدائه.

يُواجه حسن الصباح صراعًا شخصيًا مع ابنه "الحسين" الذي يُعارض أساليبه العنيفة.

يُحاول حسن الصباح إقناع ابنه بضرورة استخدام العنف لتحقيق أهداف طائفة الحشاشين.

الحلقة السادسة

يشن الصليبيون هجومًا على قلعة ألموت، معقل الحشاشين، مما يُجبر حسن الصباح على اتخاذ قرارات صعبة.

يُواجه حسن الصباح خيانة من قبل أحد أقرب مساعديه، مما يُهدد مستقبل طائفة الحشاشين.

يُحاول حسن الصباح إصلاح الخلافات الداخلية بين أعضاء طائفة الحشاشين.

الحلقة السابعة

يُقرر حسن الصباح إرسال ابنه "الحسين" في مهمة سرية إلى مصر لطلب المساعدة من الخليفة الفاطمي.

يُواجه الحسين مخاطر كبيرة خلال رحلته إلى مصر، مما يُهدد حياته.

يُكشف حسن الصباح عن خطة سرية لصد هجمات الصليبيين على قلعة ألموت.

يُواجه حسن الصباح صراعًا داخليًا بين إيمانه الديني ورغبته في الانتقام من أعدائه.

الحلقة الثامنة

يصل الحسين إلى مصر ويُقابل الخليفة الفاطمي.

يُقدم الخليفة الفاطمي المساعدة للحشاشين.

يُنفذ الحشاشون عملية اغتيال مُثيرة.

يُواجه حسن الصباح تحديات جديدة من قبل أعدائه، مما يُهدد مستقبل طائفة الحشاشين.

الحلقة التاسعة

يُقرر حسن الصباح إرسال ابنه "الحسين" في مهمة سرية إلى بلاد الشام لتوحيد طائفة الحشاشين هناك.

يُواجه الحسين مخاطر كبيرة خلال رحلته إلى بلاد الشام، مما يُهدد حياته.

يكشف حسن الصباح عن خطة سرية لتوحيد طائفة الحشاشين في بلاد الشام.

يُواجه حسن الصباح صراعًا داخليًا بين إيمانه الديني ورغبته في الانتقام من أعدائه.

الحلقة العاشرة

يصل الحسين إلى بلاد الشام ويبدأ مهمته في توحيد طائفة الحشاشين هناك.

يُواجه الحسين مقاومة من بعض زعماء طائفة الحشاشين في بلاد الشام.

يُواجه حسن الصباح تحديات جديدة من قبل أعدائه، مما يُهدد مستقبل طائفة الحشاشين.

الحلقة 11

يُحقق الحسين نجاحًا في مهمته لتوحيد طائفة الحشاشين في بلاد الشام.

يُصبح الحسين زعيمًا لطائفة الحشاشين في بلاد الشام.

يُنفذ الحشاشون عمليات اغتيال مُثيرة ضد قادة الصليبيين في بلاد الشام.

يُواجه حسن الصباح تحديات جديدة من قبل أعدائه، مما يُهدد مستقبل طائفة الحشاشين.



الحلقة 12

يُواجه حسن الصباح صراعًا داخليًا بعد فشل خططه لقتل ريمون دي سان جيل.

يُحاول حسن الصباح إقناع رجاله بضرورة الاستمرار في الكفاح ضد الصليبيين.

تُواجه سيدة خطرًا كبيرًا على يد الصليبيين.

يُخطط الحشاشون لعملية جديدة ضد الصليبيين.

الحلقة 13

يُنفذ الحشاشون عملية اغتيال ناجحة ضد ريمون دي سان جيل.

يُثير مقتل ريمون دي سان جيل غضب الصليبيين، ويُعلنون الحرب على الحشاشين.

تُواجه سيدة صعوبة في التأقلم مع الحياة الجديدة بعد هروبها من الصليبيين.

يُخطط حسن الصباح لعمليات جديدة.

الحلقة 14

يخوض الحشاشون معركة ضارية ضد الصليبيين.

تُصاب سيدة بجروح خطيرة خلال المعركة.

يُنتصر الحشاشون على الصليبيين في المعركة.

الحلقة 15: