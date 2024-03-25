طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. بالمقادير كاملة والطريقة مختلفة

الكنافة بالمانجو من الحلويات التي تحرص كل ربة منزل على تحضيرها باستمرار طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. تعرفوا على الخطوات بالترتيب وتمتعوا بمذاق ألذ الحلويات الرمضانية التي تشتهر في الكثير من البيوت بشكل خاص في شهر رمضان ؟

طريقة عمل الكنافة بالمانجو لها الكثير من الوصفات، وهي واحدة من أشهى الحلويات المصرية لنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الكنافة بالمانجو.

مقادير طريقة عمل الكنافة بالمانجو

1-نصف كيلو من الكنافة.

2-كوب من السكر.

3-نصف كوب من السمن.

4-نصف لتر من عصير المانجو.

5-3 أكواب من كريمة الخفق.

6-كيلو من المانجو المقطعة إلى مكعبات.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

يتم وضع السمن والسكر على الكنافة، ويتم وضعها بالفرن حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

بعد خروجها من الفرن يتم تكسير الكنافة إلى قطع صغيرة الحجم.

نحضر طَبقا كبيرا ويتم فرد نصف كمية الكنافة، ثم وضع كمية من عصير المانجو وفوقه كريمة الخفق وقطع من المانجو.

نضع نصف كمية الكنافة المتبقية ويصب عليها عصير المانجو وتزين بالكريمة وقطع المانجو وتقدم.

الطريقة الثانية لعمل الكنافة بالمانجو

نضع السمن في حلة على النار ويتم تحمير الكنافة بها مع القليل من السكر.

نقلب الكنافة على النار حتى نحصل على اللون الذهبي.

يتم تكسير الكنافة بعد تحميرها إلى قطع صغيرة الحجم.

يتم خفق الكريمة مع نصف كوب من السكر جيدًا ونضعها في الثلاجة.

يتم تقطيع المانجو إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نضع السكر على النار مع القليل من الماء حتى يتكرمل.

يضاف الكراميل إلى الكنافة ثم نفردها على كيس من النايلون ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

نحضر الكاسات ونضع بها طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة والمكسرات والمانجو.

يتم تكرار الطبقات في الكاسات حتى ننتهي من الكمية على أن تزين بالمانجو والمكسرات.

نضعها في الثلاجة وتقدم بعد ذلك.