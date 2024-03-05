توصيات "الزراعة" لمزارعي المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو

6- الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجزور

7- يتم وقف اي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد

8- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك

9- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الأوراق

10- التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الذوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة

11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم

12- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت

13- يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في10/2 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة



ثانيًا: التسميد

الراية الأولي: 2ك سلفات نشادر

الراية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة: 6 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز



ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 18 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 25 لتر/ الشجرة



برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



رابعًا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية

1- مكافحة المن والتربس والجسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها

لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

سليكرون 1 سم / الترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

2- رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم / لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي واكاروس صدي اوراق المانجو والعنكبوت الاحمر في 1/2

3- رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم / لتر ماء +زيت معدني 1سم / لتر ماء في 8/2

4- رش كوسيد 2جم / لتر ماء + توبسين 1/2سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء في 15/2