الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكمثرى خلال فبراير

محصول الكمثرى
محصول الكمثرى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر فبراير وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات 

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

التسميد

اشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

 برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

برنامج المكافحة 

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء ، مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء، مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء ، مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء
2-مكافحة حفارساق التفاح والحلويات رائق الاجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم

3-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل، 50سم مادة جاذبة، 10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها علي الاشجار في ظل الشجرة
4-مكافحة الاكاروسات الحلويات المبطط رش اباماكس 1سم / لترماء، مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء
5-رش البياض الدقيقي والاشنات رش كوسيد 300جم /200لتر ماء، توبسين 120 جم/ 200لتر ماء ويفضل الرش قبل التزهير
6-مكافحة تثقب اوراق الحلويات رش اكس كلوريد النحاس 4جم / 100 لتر ماء
7-مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق او المعاملة بإضافة الجير الحي.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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