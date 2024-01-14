"الزراعة" تعلن عن عدد من الإجراءات لمكافحة الآفات التي تصيب محصول البنجر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات عن عدد من الإجراءات لمكافحة الأمراض التي تصيب محصول البنجر.



وأصدرت وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة مجموعة من التوصيات عاجلة لمكافحة مرض تبقع الأوراق في محصول بنجر السكر.

محصول البنجر

وقال تقرير لمعهد امراض النبات ان التوصيات شملت التوصيات الخاصة بمرض مرض تبقع الأوراق في محصول بنجر السكر كالآتي: زراعة أصناف مقاومة أو متحملة للمرض، واتباع دورة زراعية لا يدخل فيها عوائل المسبب المرضي. وتحسين العمليات الزراعية المختلفة من حرث وعريق وغيرها.

كما شملت التوصيات الاعتدال في الري وتحسين الصرف مع مراعاة عدم التعطيش أثناء موسم النمو، والاعتدال في التسميد وخاصة التسميد الآزوتي، والتخلص من الحشائش التي تعمل على زيادة الرطوبة حول النباتات أو قد تكون عوائل أخرى للمسبب المرضي.

وأكدت التوصيات، أنه في بداية ظهور الإصابة ترش النباتات بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها ثم يكرر الرش بعدها بأسبوعين مع استخدام مادة لاصقة عند بداية ظهور الإصابة أي حوالي مايقرب من 10% شدة إصابة ترش النباتات بأحد المبيدات الموصى بها مثل: مبيد ايمننت بمعدل 100 سم/ 100 لتر ماء أو مبيد سكور بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء أو مبيد توبسين م 70 بمعدل 150 جم /100 لتر ماء. أو تسلا أم 70 بمعدل 200 جرام للفدان. أو دراجون 100 سم / 100 لتر ماء. أو سكور بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء. أو سيكونس بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء. أو فليكور بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء.

وأضافت التوصيات أنه يضاف مادة لتوزيع وتثبيت المبيد على الأوراق وفي حالة نزول أمطار عقب استخدام هذه المبيدات ويجب إعادة الرش كما اوصى بمراعاة عدم استخدام المبيدات قبل الحصاد بشهر لأن ذلك يؤثر على استخلاص السكر