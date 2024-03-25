موعد إخراج زكاة الفطر 2024.. من أجل الوفاء بالصدقات والزكاة

كلما اقترب موعد عيد الفطر 2024 ، تزداد تساؤلات الناس موعد إخراج زكاة الفطر 2024 ؟

يحرص المسلمون على مراعاة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بصيام شهر رمضان الكريم، وذلك لنيل الثواب العظيم من المولى عز وجل، الذي خصّ أجره إليه سبحانه وتعالى.

موعد اخراج زكاة الفطر 2024

موعد إخراج زكاة الفطر 2024 ، وفقا للمذاهب الأربعة، فعند الحنفية تجب زكاة الفطر بدخول فجر أول يوم العيد، بينما يرى الشافعية أنها تحب بغروب شمس آخر يوم رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، وذلك لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ"

حكم زكاة الفطر 2024

زكاة الفطر 2024 هي واجب على كل مسلم صغير أو كبير، رجل أو أنثى، وذلك حسبما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

"فَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ علَى الحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ. قالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ"

وهو ما يعني أنها فريضة على المسلم تطهره من اللغو والآثام، وأنه واجبة بشرط أن يملك المسلم ما يزيد عن حاجته وحاجة من يقوم بإعالتهم، فالزوج مسئول عن إخراج الزكاة عن زوجته وأبنائه، ويتم منجها للفقراء والمساكين ومَنْ لا يملكون كفية يومهم.وتكثر خلال شهر رمضان الأسئلة الدينية المتعلقة بالصيام وغيره من العبادات والطاعات، ويفضل أن تؤخذ الفتاوى من المؤسسات الدينية الرسمية في البلدان الإسلامية، حتى لا يقع المرء ضحية لفتوى متطرفة بعيدة عن وسطية الدين.