"المتحدة" تغزو عقول الأطفال من خلال دراما رمضان.. تاريخ الأجداد وقيم الأمة

تُعرف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعمها الدائم للبرامج والأعمال التي تُخاطب الأطفال، إيمانًا منها بأهمية هذه الفئة العمرية في بناء مستقبل المجتمع، وخلال شهر رمضان المبارك 2024، قدمت المتحدة أربعة مسلسلات كرتونية جديدة تُلامس عقول الأطفال وتُثري تجاربهم بشكل إبداعي ومُمتع.

يحيى وكنوز 3

يُواصل الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز" رحلته المُثيرة في عالم التاريخ والحضارة المصرية القديمة، حيث يُسافر يحيى مع أصدقائه في مغامرات شيّقة لاكتشاف أسرار الفراعنة وحضارتهم العريقة، المسلسل ركز على تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال وتنمية حبهم للتعلم واكتشاف التاريخ.

نوره

سلط مسلسل "نوره" الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع من خلال قصة فتاة مُلهمة تُواجه التحديات وتُحقق أحلامها، وقدم رسائل قيّمة حول تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، ويُشجع الأطفال على احترامها وتقديرها.

نور والكوكب السعيد

قدم مسلسل "نور والكوكب السعيد" محتوى ترفيهيًا تعليميًا مُوجه للأطفال الصغار، ساعد المسلسل على تنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية، ويُقدم لهم دروسًا أخلاقية هامّة في قالب مُمتع وجذاب.

سر المسجد

غاص مسلسل "سر المسجد" في عمارة المساجد وتاريخها العريق، ويُقدم معلومات قيّمة عن الإسلام وقيمه السمحة، وساعد المسلسل على تنمية الوعي الديني لدى الأطفال وتعزيز انتمائهم الديني.

توظيف الدراما للوصول لعقول الأطفال

تُوظف المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من التقنيات الحديثة لجعل مسلسلات الأطفال مُمتعة وجذابة.

وتشمل هذه التقنيات:

الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد: تُضفي الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على المسلسلات مزيدًا من الواقعية والتشويق.

تُضفي الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على المسلسلات مزيدًا من الواقعية والتشويق. الموسيقى والمؤثرات الصوتية: تُستخدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية لجذب انتباه الأطفال وجعلهم يُشاركون في الأحداث.

تُستخدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية لجذب انتباه الأطفال وجعلهم يُشاركون في الأحداث. الحوارات المُبسطة: تُكتب الحوارات بلغة مُبسطة تتناسب مع فهم الأطفال، وتُقدم لهم المعلومات بطريقة سهلة وسلسة.

وتحرص المتحدة على