مبطلات الصيام في رمضان وفق القرآن الكريم والسنة النبوية

وضح القرآن الكريم والسنة النبوية مبطلات الصيام في رمضان، وبعض منها يمكن تعويضه بصيام يوم آخر بعد إنتهاء الشهر الكريم، وبعضها يلزمه كفارة، وتعرض الدستور التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.

مبطلات الصيام في رمضان بين الزوجين

الأشياء التي تفسد الصيام سبعة وهي الجماع وهي من أعظم المفطرات وأكبرها إثما فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة، ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع.

ما هى الاشياء التي تفسد الصيام؟

الاستمناء لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي رواه البخاري (1894) ومسلم (1151). وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم، فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك.

الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم، وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئًا عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا رواه الترمذي (788). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (631).

ما كان بمعنى الأكل والشر، إخراج الدم بالحجامة ونحوها، إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له، ويفطر المتبرع، ويقضي ذلك اليوم. ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان"، ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح، لأنه بغير اختياره، وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة.

والقيء عمدًا من مبطلات الصيام كما أوضحت السنة النبوية.

ما هي مبطلات الصيام عند البنات؟

مبطلات الصيام عند البنات هى خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، ويتم قضاء هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان.

هل يجوز اخذ ابرة الانسولين في الصيام؟

ابرة الانسولين والتي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد، والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل.

وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا "فتاوى اللجنة الدائمة.