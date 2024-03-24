الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فضل الصيام وقصائد فى حب الرسول.. فعاليات رمضان الفنية والثقافية بجنوب سيناء

جانب من فعاليات جنوب
جانب من فعاليات جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنظيم الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة.

ويواصل فرع ثقافة جنوب سيناء ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.

 

محاضرة عن فضل الصيام 

 

حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر محاضرة بعنوان "فضل الصيام" للشيخ سليمان عبد الله، وتحدث عن فضائل الشهر الكريم وما فيه من عز ورحمة للمسلمين والناس أجمعين الي جانب أمسية شعرية للشاعر رأفت يوسف بحضور رواد المكتبة وأهالي رأس سدر.

 

المرأة في الإسلام 

 

وشهد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي الاجتماعي محاضرة تثقيفية بعنوان المرأة في الإسلام حاضرها سعد محمد سعد وتحدث عن دور المرأة في الحفاظ على الدين الإسلامي.

 

عروض فنية 


وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة إبراهيم والذي قدم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة للتراث السيناوي والبنبوطي تلاه عرض فني لفرقة تلقائيين أطفال الطور بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح والتي قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي التي لاقت استحسان الحضور.

وضمت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد.

وشهد بيت ثقافة دهب بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب وقيادات وشيوخ وعواقل قبائل مدينة دهب بمنطقة دهب اسكوير، احتفالا فنيا كبيرا بدأ بآيات الذكر الحكيم تلتها كلمة لرئيس المدينة أعقبها عرض فني للتنورة، وبعدها انطلق الشيخ العربي عبد الحميد بالمديح ومجموعة أغاني من الإنشاد الديني أثارت في النفوس روحانيات الشهر الفضيل ولاقي استحسان الحضور.

محاضرة عن التكافل الاجتماعي 

 

كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان التكافل الاجتماعي طريق للعلم الاجتماعي حاضرها الشيخ كارم حسين عضو لجنة الفتوى بالأزهر وتحدث أن المؤمنين كالبنيان المرصوص يجب أن يشد بعضه بعضًا.

عرض فني للأطفال 

 

وأُقيم في قصر ثقافة شرم الشيخ عرض فني متميز لأطفال كورال شرم الشيخ، حيث قدّموا مجموعة من أغاني الزمن الجميل، بجانب محاضرة بعنوان "تكريم الأم والأسرة في الإسلام". 

وتحدثت المحاضرة عن دور الأم الهام والرائد في تكوين الأسرة المسلمة وتماسكها، وعن المسئوليات الكثيرة التي تتحملها في الحياة.

 

200 فاعلية خلال رمضان 

 

يذكر أن فرع ثقافة جنوب سيناء ينظم ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

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