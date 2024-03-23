السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال على التصويت بانتخابات نقابة المحامين فى السويس

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين في السويس

شهد مقر نقابة المحامين في السويس، إقبال محامي المحافظة منذ صباح اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة للمحامين.

وتوافد المحامون منذ موعد فتح اللجان للتصويت عن طريق الاقتراع لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.

وقال نقيب محامي السويس أشرف فاروق، إنه حرص على الحضور منذ قبيل فتح اللجان واستقبال المحامين للتصويت.

وأضاف نقيب محامي السويس في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الإقبال بدأ متوسطا في التاسعة من صباح اليوم، وتصاعد بعد فترة الظهيرة.

وأشار إلى أن نقابة المحامين في السويس تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها تتابع سير العملية الانتخابية والتي وصفها بأنها تسير بشكل جيد.

وأوضح أشرف فاروق أن اللجان الخمس تستقبل المحامين للإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء موعد التصويت في الخامسة من مساء اليوم.

5 لجان تستقبل 2000 محام فى السويس 

وتابع أن الكتلة التصويتية لمحامي السويس تقارب 2000 محام، موزعين على خمس لجان تحت إشراف قضائي.

وقال المرشح أحمد العدوي من محافظة السويس (محكمة الإسماعيلية)، إنه يتواجد اليوم وسط المحامين ويتابع سير العملية الانتخابية منذ بدايتها.

وأكد المرشح بدوي محمود فوزي، الشهير بـ"كريم بداري"، أنه من محافظة سوهاج (محكمة أسيوط)، ولكن السويس احتلت أولوية على قائمة المحافظات التي زارها خلال حملته الانتخابية، لما يربطه بمحاميها من علاقات قوية وطيبة.

 وأوضح حسين محمد عبد الحليم، المحامي، أن المشاركة في اختيار من يمثل المحامين داخل مجلس النقابة العامة واجب مهني وأخلاقي، وحث زملاءه على المشاركة الإيجابية.

 

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