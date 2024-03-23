مع انطلاقها اليوم.. ضوابط تنظيم انتخابات مجلس نقابة المحامين وآلية فرز أوراق الاقتراع

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامينعن ضوابط تنظيم العملية الانتخابية اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الضوابط تأتي من باب الحرص على سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية.

وطالبت القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بمراعاة هذه الضوابط الانتخابية، والتي يمكن إيجازها في الآتي:

1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر وبالاقتراع السري، وتشرف على كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات، منذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية.

2. تشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين.

3. تباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كل المسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.

لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي:-

أولًا:ـ ضوابط عملية الاقتراع

1ـ أنه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها، برئاسة عضو الهيئة القضائية.

2 ـ أن عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.

3 ـ أن يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا قبل بداية عملية الاقتراع.

4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الإدلاء بالصوت.

5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.

6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة، للتأكد من أنها خاليه تمامًا من ثمة أوراق، ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة.. وإذا كانت الصناديق زجاجية، فيجب أن يتأكد من خلوها تمامًا من ثمة أوراق.

7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الاطلاع على كارنيه، والتأكد من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة، وأن يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.

8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب آخر أثناء الإدلاء بالصوت خلف الساتر.

9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.

١٠- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة إحداها لاختيار نقيب واحد، والثانية لاختيار الأعضاء، والثالثة لاختيار الإدارات القانونية، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.

11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت.

١٢- التأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها.

13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عملية الاقتراع، ويقوم رئيس كل لجنة بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.

ثانيًا: ضوابط وإجراءات عملية الفرز

1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين.

2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين على كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف، ويجب أن تتطابق الأعداد.

3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات.

4 - أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينة يعتبر صوتًا باطلًا يتم استبعاده.

ه - يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة (نقيب- أعضاء- إدارات).

٦- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة، ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساويًا لعدد الناخبين.

7 - بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز، ويجب كتابة الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.

8 ـ يوقع عضو اللجنة على ثلاثة محاضر مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها، وهي محضر فتح أعمال اللجنة، ومحضر إنهاء أعمالها، ومحضر الفرز ورصد النتيجة.

9 - لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كل الإجراءات.

١٠- يحظر تمامًا التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض، فيجب أن تدون كل بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل.