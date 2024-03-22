الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

44 لجنة تستعد لاستقبال انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية غدًا

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين

تنعقد غدًا السبت، انتخابات نقابة المحامين، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة، ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 15 مرشحا، إضافة إلى مرشحي مقاعد محاكم الاستئناف بالمحافظات.

ويختار الناخب، النقيب و3 مرشحين للإدارات القانونية و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف.


أماكن اللجان الانتخابية بالإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية صباح الغد انطلاق انتخابات المحامين غدًا في 44 لجنة بـ15 مركز انتخابي بالنقابة الفرعية بالإسكندرية في الأماكن التالية:

- نادي المحامين بالإسكندرية 
- غرفة المحامين بالمحكمة البحرية
- مجمع محاكم المنشية ( الدور الأول)
- مقر الخدمات النقابية بالمنشية
- مقر الخدمات النقابية بمحرم بك
- غرفة المحامين بمحكمة محرم بك ( الدور الثالث)
- غرفة المحامين بمحكمة محرم بك ( الدور الأول)
- نادي المحامين بمحطة الرمل
- غرفة المحامين بالمحكمة الكلية 
- مقر النقابة بالدخيلة
- محكمة الدخيلة (الدور الأرضي)
- محكمة الدخيلة الدور الثاني)
- محكمة برج العرب الجزئية

 

أسماء المرشحين لمنصب النقيب العام 

يخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام كلًا من: أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف فتح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد عبد الله وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعبد الحليم علام وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.

كما يخوض 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحا على مقعد محكمة استئناف طنطا، و16 مرشحا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و21 مرشحا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

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