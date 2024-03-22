الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل (مستند)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

اعتمدت محافظة الإسكندرية التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وطبقًا للجداول المرفقة، على أن يتم نشر التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلام، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15%، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10%.

زيادة تعريفة التاكسي 

كما تمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10% لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيه عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة، وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلَّف محافظ الإسكندرية، إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بطباعة ملصقات بالتعريفة الجديدة، والالتزام بنشرها بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان واضح.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة؛ لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية التعريفة الجديدة سيارات الأجرة وسائل النقل تعريفه الركوب ملصقات بالتعريف الجديدة

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