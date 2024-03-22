3 ورقات أمام الناخب.. كيفية التصويت في انتخابات مجلس نقابة المحامين المقررة غدا؟

تنطلق غدا السبت، انتخابات مجلس نقابة المحامين لدورة 2024-2028، وذلك لاختيار النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الـ28، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتنص المادة 135 من قانون المحاماة على أنه يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يُعلن نجاح الأقدم قيدا.

ويصح انعقاد الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة للانتخابات والتي تتكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أُعفوا منها حتى آخر 2023، بمشاركة ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.

كيفية التصويت؟

يتسلم المرشح 3 أوراق انتخابية، يختار في الأولى مرشح وحيد من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار في الثانية ثلاثة أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية من إجمالي عدد المرشحين على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، ويختار في الثالثة خمسة وعشرون عضوا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين محام حر دون التقيد بمكان معين في اختيارهم سواء محاكم استئنافهم أو محافظاتهم.

إلا أنه عند فرز الأصوات فيما يخص الـ25 مقعد، يفوز من حصل على أعلى الأصوات بكل محكمة استئناف عالي على مستوى الـ8 محاكم استئناف بالجمهورية، ليكون ممثلا عن محكمة الاستئناف، فيما يفوز الـ17 عضوا الآخرين بحصولهم على أعلى الأصوات دون التقيد بالمحكمة أو المحافظة.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية غدا السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.